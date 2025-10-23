Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что Украина рассчитывает получить дальнобойные ракеты, в том числе Tomahawk, от европейских государств.

Об этом он сказал во время выступления на саммите лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, сообщает "Европейская правда".

По его словам, когда речь идет об оружии дальнего действия для Украины, то имеется в виду, что режим Путина должен почувствовать реальные последствия этой войны.

"И я призываю вас поддержать все, что поможет Украине получить такие возможности, потому что это действительно имеет значение для России. И это оружие дальнего действия есть не только в США, некоторые европейские страны также его имеют, включая "Томагавки". Мы уже ведем переговоры со странами, которые могут помочь", – сказал президент.

Он добавил: Путин хорошо понимает, что оружие дальнего действия может действительно изменить ход войны.

Как известно, 17 октября Зеленский отправился на встречу в Белый дом с президентом США. Ожидалось, что одним из ключевых вопросов будет возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

В канун встречи Трамп позвонил Владимиру Путину, после чего сказал, что тому "не нравится" перспектива предоставления Украине Tomahawk, и сказал, что вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов наверняка не ко времени.

СМИ позже писали, что Трамп в закрытом разговоре с президентом Украины дал понять, что пока не рассматривает предоставление Украине ракет Tomahawk.