Прем'єр Греції заохочує ЄС до спільного оборонного боргу

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс перед самітом лідерів ЄС наполягав на тому, що Євросоюз повинен відігравати більшу роль у пошуку десятків мільярдів євро на збільшення військових витрат.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю Politico.

Міцотакіс заявив, що використає зустріч у Брюсселі, щоб закликати Євросоюз піти далі в "точці перелому, де ми усвідомлюємо, що нам потрібно взяти на себе більшу відповідальність за європейську оборону" і підтримати загальноєвропейські запозичення для спільних проєктів.

"Мій аргумент дуже простий – якщо оборона є найвищим європейським суспільним благом, нам потрібні європейські структури і європейське фінансування для розвитку наших оборонних можливостей", – сказав Міцотакіс.

"У кімнаті є слон. Ми не говоримо про це відкрито, але чи можемо ми уявити собі сценарій, за якого у нас буде спільний європейський фонд запозичень, який буде спрямований на підтримку європейських оборонних проєктів?" – додав він.

"Я, безумовно, підтримав би це, за умови, що є проєкти, які чітко кваліфікуються як європейське суспільне благо... давайте використовувати європейські гроші для того, щоб робити те, що ми, можливо, не зможемо зробити на національному рівні", – сказав Міцотакіс.

У той час як Європейська комісія висунула низку планів щодо послаблення фіскальних правил і надання столицям можливості більше позичати для фінансування масштабної програми переозброєння, країни залишаються в глухому куті щодо ідеї розподілу боргу, щоб розблокувати додаткові кошти. Було визначено низку транскордонних проєктів, в тому числі щодо боротьби з безпілотниками, але інвестиції в них здебільшого залишаються за національними урядами.

"Я думаю, що проблема полягає в тому, чи можемо ми отримати додаткове фінансування і чи може це додаткове фінансування бути пов'язане з умовами, які підштовхнуть нас до сильнішої підготовки, – сказав Міцотакіс, – що передбачає спільні закупівлі, розвиток нових технологій, особливо безпілотників і штучного інтелекту, і я думаю, що Комісія і європейські інститути мають відіграти в цьому чітку роль".

Раніше Єврокомісія представила державам-членам комплексний план зміцнення європейських оборонних можливостей, який серед іншого передбачає протидію безпілотникам та іншим загрозам з повітря, моря і космосу.

А Фінляндія, Швеція, Норвегія та Данія готують спільні закупівлі безпілотних авіаційних систем та супутніх технологій.