В ЄС представили дорожню карту з чотирма рівнями захисту від дронів та інших загроз

Єврокомісія представила державам-членам комплексний план зміцнення європейських оборонних можливостей, який серед іншого передбачає протидію безпілотникам та іншим загрозам з повітря, моря і космосу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Оборонна дорожня карта окреслює чіткі цілі та етапи для подолання прогалин у спроможностях, прискорення інвестицій в оборону в усіх державах-членах і спрямовує прогрес ЄС на шляху до повної оборонної готовності до 2030 року.

В Єврокомісії наголошують, що посилення оборони Європи також означає тверду підтримку України.

"Наша дорожня карта сьогодні створює умови для чітких планів, графіків, результатів та індикаторів, а також чіткої системи звітності та моніторингу для нарощування закупівель та виробництва, постійного впровадження оборонних інновацій, створення європейських оборонних флагманських проєктів та виробництва разом з Україною, в Україні та для України", – заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс.

"Наша дорожня карта показує всі основні етапи досягнення оборонної готовності до 2030 року, щоб ми могли стримати російську агресію, запобігти війні та зберегти мир. Наша політика – виробництво, наша мета – мир", – підкреслив він.

Для швидких дій там, де спільний підхід є найбільш ефективним, оборонна дорожня карта пропонує чотири початкові Європейські флагмани боєготовності: Європейська ініціатива з протидії безпілотникам, Варта східного флангу, Європейський повітряний щит і Європейський космічний щит.

"Вони посилять здатність Європи стримувати і оборонятись на суші, в повітрі, на морі, в кіберпросторі і в космосі, роблячи безпосередній внесок у досягнення цілей сил і засобів НАТО", – заявили у Єврокомісії.

Як пояснили у ЄК, досягнення повної оборонної готовності означає забезпечення здатності збройних сил країн-членів передбачати будь-яку кризу, в тому числі конфлікт високої інтенсивності, бути готовими до неї і реагувати на неї.

Дорожня карта закликає країни-члени завершити формування коаліцій сил і засобів у дев'яти ключових сферах, щоб закрити критичні прогалини в силах і засобах за допомогою спільних розробок і закупівель.

"Це протиповітряна і протиракетна оборона; стратегічні засоби забезпечення; військова мобільність; артилерійські системи; кібернетика, штучний інтелект, електронна війна; ракети і боєприпаси; безпілотники і протидія безпілотникам; наземні бойові дії; і морські сили і засоби", – уточнили в ЄК.

Дорожня карта розроблена на основі плану "Переозброєння Європи – Боєготовність 2030", що передбачає значне збільшення державних і приватних інвестицій, які надають державам-членам більшу фінансову гнучкість для посилення виробництва і боєготовності.

Європейська комісія представить дорожню карту лідерам ЄС на саміті, включно з пропозиціями щодо загальноєвропейських флагманських проєктів, які спрямують Європу до повної оборонної готовності до 2030 року.

Дорожня карта також містить плани створення до 2027 року загальноєвропейської зони військової мобільності з гармонізованими правилами і мережею наземних, повітряних і морських шляхів для швидкого переміщення військ і техніки по всій Європі. Розроблений у тісній координації з НАТО, цей план посилить здатність Європи швидко реагувати на кризи, зазначили у Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", у проєкті оборонної дорожньої карти ідея будівництва "стіни дронів" представлена не як регіональний проєкт захисту східного флангу ЄС, як планувалося початково, а як ширший проєкт, який охоплюватиме всю територію ЄС.

Також у НАТО повідомили, що розробили для ЗСУ нове озброєння проти КАБів та "Шахедів".