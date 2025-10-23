Премьер Греции подталкивает ЕС к совместному оборонному долгу

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис перед саммитом лидеров ЕС настаивал на том, что Евросоюз должен играть большую роль в поиске десятков миллиардов евро на увеличение военных расходов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Politico.

Мицотакис заявил, что использует встречу в Брюсселе, чтобы призвать Евросоюз пойти дальше в "точке перелома, где мы осознаем, что нам нужно взять на себя большую ответственность за европейскую оборону" и поддержать общеевропейские заимствования для совместных проектов.

"Мой аргумент очень прост – если оборона является высшим европейским общественным благом, нам нужны европейские структуры и европейское финансирование для развития наших оборонных возможностей", – сказал Мицотакис.

"В комнате есть слон. Мы не говорим об этом открыто, но можем ли мы представить себе сценарий, при котором у нас будет общий европейский фонд заимствований, который будет направлен на поддержку европейских оборонных проектов?" – добавил он.

"Я, безусловно, поддержал бы это, при условии, что есть проекты, которые четко квалифицируются как европейское общественное благо... давайте использовать европейские деньги для того, чтобы делать то, что мы, возможно, не сможем сделать на национальном уровне", – сказал Мицотакис.

В то время как Европейская комиссия выдвинула ряд планов по ослаблению фискальных правил и предоставлению столицам возможности больше занимать для финансирования масштабной программы перевооружения, страны остаются в тупике относительно идеи распределения долга, чтобы разблокировать дополнительные средства. Был определен ряд трансграничных проектов, в том числе по борьбе с беспилотниками, но инвестиции в них в основном остаются за национальными правительствами.

"Я думаю, что проблема заключается в том, можем ли мы получить дополнительное финансирование и может ли это дополнительное финансирование быть связано с условиями, которые подтолкнут нас к более сильной подготовке, – сказал Мицотакис, – что предполагает совместные закупки, развитие новых технологий, особенно беспилотников и искусственного интеллекта, и я думаю, что Комиссия и европейские институты должны сыграть в этом четкую роль".

Ранее Еврокомиссия представила государствам-членам комплексный план укрепления европейских оборонных возможностей, который среди прочего предусматривает противодействие беспилотникам и другим угрозам с воздуха, моря и космоса.

А Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания готовят совместные закупки беспилотных авиационных систем и сопутствующих технологий.