Іран пообіцяв потужний "провал" тим, хто знову обстріляє його ядерні обʼєкти

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі у четвер застеріг від нових спроб атаки на його країну на тлі невдалих спроб дипломатичного вирішення іранської ядерної проблеми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Заява Аракчі зʼявилась після інтервʼю генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, в якому він висловив побоювання щодо чергового застосування сили на тлі невдалих спроб домовитись про обмеження іранської ядерної програми.

Глава іранського МЗС сказав, що не зрозуміло, чи були зауваження Гроссі "висловлені з занепокоєння чи як погроза".

"Але ті, хто висловлює такі погрози, повинні розуміти, що повторення невдалого досвіду призведе лише до чергового провалу", – додав він.

У середині червня Ізраїль розпочав безпрецедентну кампанію бомбардувань Ірану, що спричинило війну, під час якої Іран відповів ракетними ударами та атаками дронів.

Протягом 12-денної війни Ізраїль бив по іранських військових і ядерних об'єктах, а також по житлових районах, а пізніше до нього приєдналися США, які завдали ударів по ключових ядерних об'єктах.

Конфлікт зірвав ядерні переговори між Тегераном і Вашингтоном, які розпочалися в квітні. З 24 червня між Іраном та Ізраїлем діє режим припинення вогню.