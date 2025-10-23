Иран пообещал мощный "провал" тем, кто снова обстреляет его ядерные объекты

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в четверг предостерег от новых попыток атаки на его страну на фоне неудачных попыток дипломатического решения иранской ядерной проблемы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Заявление Аракчи появилось после интервью генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, в котором он выразил опасения относительно очередного применения силы на фоне неудачных попыток договориться об ограничении иранской ядерной программы.

Глава иранского МИД сказал, что не понятно, были ли замечания Гросси "высказаны из беспокойства или как угроза".

"Но те, кто высказывает такие угрозы, должны понимать, что повторение неудачного опыта приведет лишь к очередному провалу", – добавил он.

В середине июня Израиль начал беспрецедентную кампанию бомбардировок Ирана, что вызвало войну, во время которой Иран ответил ракетными ударами и атаками дронов.

В течение 12-дневной войны Израиль наносил удары по иранским военным и ядерным объектам, а также по жилым районам, а позже к нему присоединились США, которые нанесли удары по ключевым ядерным объектам.

Конфликт сорвал ядерные переговоры между Тегераном и Вашингтоном, которые начались в апреле. С 24 июня между Ираном и Израилем действует режим прекращения огня.