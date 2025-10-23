ЗМІ: британські фірми мимоволі допомагали РФ будувати підводні човни

Мережа, пов'язана з російською розвідкою, залучала британські компанії до мимовільної допомоги у створенні арктичних підводних човнів РФ протягом майже десятиліття.

Такі висновки були зроблені в результаті розслідування "Російські секрети", проведеного The Times, Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ) та 11 іншими виданнями, передає "Європейська правда".

Згідно з витоками документів, закупівельна мережа обійшла санкції та експортний контроль, щоб придбати чутливі підводні технології та дослідницькі судна з Європи, США, Канади та Японії на суму понад 50 мільйонів євро в період з 2014 по 2024 рік.

Вона придбала високотехнологічні компоненти британського виробництва, такі як датчики і дистанційно керовані апарати, на суму понад 1 млн фунтів стерлінгів, які допомогли створити російську систему раннього попередження, що виявляє підводні човни НАТО в Північному Льодовитому океані і захищає російську ядерну зброю.

Серед проданого британського обладнання був безпілотний апарат, який використовувався для обстеження і прокладання кабелів, а також найсучасніший звуковий датчик, придатний для "гідрографічних розвідувальних операцій".

Кіпрська компанія Mostrello Commercial Ltd, яка була в центрі мережі та придбала чутливе обладнання на суму понад 50 мільйонів доларів, потрапила під санкції Міністерства фінансів США у 2024 році в рамках заходів, спрямованих на підприємства, що підтримували російський військово-промисловий комплекс. Компанія була частиною мережі, яка "прокладала кабелі для російського уряду", згідно з санкційними документами США.

Александр Шнякін, російсько-киргизький бізнесмен, який керував компанією Mostrello Commercial Ltd, був засуджений у вересні німецьким судом до чотирьох років і десяти місяців ув'язнення після того, як його визнали винним у продажу чутливих військових технологій Росії через свою компанію.

Німецька прокуратура заявила, що компанія була прикриттям для російської мережі закупівель, метою якої було оснащення російської програми підводної розвідки "Проєкт Гармонія" – мережі підводних мікрофонів, сонарів та інших технологій, призначених для виявлення підводних човнів НАТО, що входять в Арктику.

Є підстави вважати, що принаймні частина мережі була близька до російських спецслужб.

Ці викриття викликали заклики до Міністерства бізнесу і торгівлі (DBT) забезпечити протидію спробам обійти санкційний режим Великої Британії.

У відповідь на розслідування Емілі Торнберрі, голова комітету у закордонних справах, заявила: "Режим санкцій настільки хороший, наскільки добре він застосовується. Надійний режим санкцій повинен бути здатним протистояти витонченим спробам обійти його, інакше в ньому немає сенсу. Ми не повинні боятися вибивати двері, якщо це необхідно для забезпечення серйозного ставлення до правил".

Раніше повідомлялось, що німецький суд вирішив розпочати кримінальне провадження проти двох колишніх керівників німецького машинобудівного гіганта Siemens, яких звинувачують у порушенні санкцій через сприяння експорту газових турбін до окупованого Росією Криму.

Минулого року в німецькому Нюрнберзі співробітники митниці затримали громадянина РФ, якого підозрюють в обході санкцій.