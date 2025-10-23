СМИ: британские фирмы невольно помогали РФ строить подводные лодки

Сеть, связанная с российской разведкой, привлекала британские компании к невольной помощи в создании арктических подводных лодок РФ в течение почти десятилетия.

Такие выводы были сделаны в результате расследования "Российские секреты", проведенного The Times, Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и 11 другими изданиями, передает "Европейская правда".

Согласно утечкам документов, закупочная сеть обошла санкции и экспортный контроль, чтобы приобрести чувствительные подводные технологии и исследовательские суда из Европы, США, Канады и Японии на сумму более 50 миллионов евро в период с 2014 по 2024 год.

Она приобрела высокотехнологичные компоненты британского производства, такие как датчики и дистанционно управляемые аппараты, на сумму более 1 млн фунтов стерлингов, которые помогли создать российскую систему раннего предупреждения, обнаруживающую подводные лодки НАТО в Северном Ледовитом океане и защищающую российское ядерное оружие.

Среди проданного британского оборудования был беспилотный аппарат, который использовался для обследования и прокладки кабелей, а также самый современный звуковой датчик, пригодный для "гидрографических разведывательных операций".

Кипрская компания Mostrello Commercial Ltd, которая была в центре сети и приобрела чувствительное оборудование на сумму более 50 миллионов долларов, попала под санкции Министерства финансов США в 2024 году в рамках мер, направленных на предприятия, поддерживающие российский военно-промышленный комплекс. Компания была частью сети, которая "прокладывала кабели для российского правительства", согласно санкционным документам США.

Александр Шнякин, российско-киргизский бизнесмен, который руководил компанией Mostrello Commercial Ltd, был приговорен в сентябре немецким судом к четырем годам и десяти месяцам заключения после того, как его признали виновным в продаже чувствительных военных технологий России через свою компанию.

Немецкая прокуратура заявила, что компания была прикрытием для российской сети закупок, целью которой было оснащение российской программы подводной разведки "Проект Гармония" – сети подводных микрофонов, сонаров и других технологий, предназначенных для обнаружения подводных лодок НАТО, входящих в Арктику.

Есть основания полагать, что по крайней мере часть сети была близка к российским спецслужбам.

Эти разоблачения вызвали призывы к Министерству бизнеса и торговли (DBT) обеспечить противодействие попыткам обойти санкционный режим Великобритании.

В ответ на расследование Эмили Торнберри, председатель комитета по иностранным делам, заявила: "Режим санкций настолько хорош, насколько хорошо он применяется. Надежный режим санкций должен быть способен противостоять изощренным попыткам обойти его, иначе в нем нет смысла. Мы не должны бояться выбивать двери, если это необходимо для обеспечения серьезного отношения к правилам".

Ранее сообщалось, что немецкий суд решил начать уголовное производство против двух бывших руководителей немецкого машиностроительного гиганта Siemens, которых обвиняют в нарушении санкций за содействие экспорту газовых турбин в оккупированный Россией Крым.

В прошлом году в немецком Нюрнберге сотрудники таможни задержали гражданина РФ, которого подозревают в обходе санкций.