В Іспанії знайшли тіло загиблого у масштабних повенях рік тому

Іспанська влада у четвер повідомила, що знайшла тіло 56-річного чоловіка, який загинув під час масштабного підтоплення регіону Валенсія минулого року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Як повідомили в суді Валенсії, аналіз ДНК підтвердив, що тіло, знайдене у вівторок у річці Турія, належало одному з трьох зниклих безвісти після трагедії 29 жовтня 2024 року.

Жертва, як і двоє інших зниклих безвісти, "вже була офіційно визнана померлою", тому кількість загиблих унаслідок повеней не збільшилася, додали в суді.

Вода віднесла тіло на відстань близько 30 кілометрів від міста Педральба до муніципалітету Манісес за межами регіональної столиці Валенсії, третього за величиною міста Іспанії.

29 жовтня у Валенсії відбудуться державні похорони, присвячені річниці катастрофи, яка забрала життя понад 230 людей і викликала серйозні питання щодо адекватності систем оповіщення та реагування на надзвичайні ситуації.

Активісти щомісяця виходять на вулиці, вимагаючи відставки глави регіонального уряду Карлеса Масона за його дії під час повені. Наступна демонстрація запланована на суботу.

Регіональна влада наполягає, що не мала інформації, необхідної для того, щоб попередити людей раніше.

Раніше Верховний суд Іспанії відхилив позови, в яких прем'єр-міністра Педро Санчеса та шістьох його міністрів звинувачували в кримінальній недбалості у зв'язку з минулорічними смертельними повенями у Валенсії.