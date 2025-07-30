В Іспанії відхилили звинувачення премʼєра у недбалості черех смертельні повені у Валенсії

Верховний суд Іспанії в середу відхилив позови, в яких прем'єр-міністра Педро Санчеса та шістьох його міністрів звинувачували в кримінальній недбалості у зв'язку з минулорічними смертельними повенями у Валенсії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Найвищий суд Іспанії постановив, що доказів кримінальної відповідальності прем'єр-міністра за повені у Валенсії немає.

Рішення також знімає звинувачення з віцепрезидентки Європейської комісії Терези Рібери, яка на момент повені була заступницею прем'єр-міністра Іспанії і також фігурувала в позові.

Судді Верховного суду Іспанії пояснили ухвалу тим, що звинувачення в кримінальній недбалості повинні бути підкріплені доказами, що свідчать про "загальну недбалість щодо жертв".

Вони також підкреслили, що такі справи не можуть ґрунтуватися на оцінках "дискреційного ухвалення рішень" прем'єр-міністром Іспанії.

Повені, які накрили Валенсію у жовтні 2024 року та забрали життя 228 людей, вважаються однією з найсмертоносніших кліматичних катастроф в історії Європи.

Попереднє розслідування встановило, що влада Валенсії надто пізно розіслала сповіщення про повінь та не підготувалась заздалегідь до можливого стихійного лиха.

В іспанському місті Катарроха нині ведеться окреме розслідування проти посадовців Валенсії, включно з главою регіонального уряду Карлесом Масоном, представником опозиційної Народної партії Іспанії.

Інформація у ЗМІ, що Масон у день повеней не виходив на звʼязок через особисті справи, спричинила заклики до його відставки і масштабні протести у Валенсії минулого року.