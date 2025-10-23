В Испании нашли тело погибшего в масштабных наводнениях год назад

Испанские власти в четверг сообщили, что нашли тело 56-летнего мужчины, погибшего во время масштабного подтопления региона Валенсия в прошлом году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Как сообщили в суде Валенсии, анализ ДНК подтвердил, что тело, найденное во вторник в реке Турия, принадлежало одному из трех пропавших без вести после трагедии 29 октября 2024 года.

Жертва, как и двое других пропавших без вести, "уже была официально признана умершей", поэтому количество погибших в результате наводнений не увеличилось, добавили в суде.

Вода отнесла тело на расстояние около 30 километров от города Педральба до муниципалитета Манисес за пределами региональной столицы Валенсии, третьего по величине города Испании.

29 октября в Валенсии состоятся государственные похороны, посвященные годовщине катастрофы, которая унесла жизни более 230 человек и вызвала серьезные вопросы об адекватности систем оповещения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Активисты ежемесячно выходят на улицы, требуя отставки главы регионального правительства Карлеса Масона за его действия во время наводнения. Следующая демонстрация запланирована на субботу.

Региональные власти настаивают, что не располагали информацией, необходимой для того, чтобы предупредить людей раньше.

Ранее Верховный суд Испании отклонил иски, в которых премьер-министра Педро Санчеса и шестерых его министров обвиняли в уголовной халатности в связи с прошлогодними смертельными наводнениями в Валенсии.