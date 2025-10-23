Путін обіцяє "приголомшливо" відповісти на далекобійні удари по РФ

Господар Кремля Владімір Путін запропонував чергову версію того, як Росія реагуватиме в разі завдання ударів по своїй території далекобійною зброєю.

Як повідомляє "Європейська правда", такі слова Путіна пролунали у спілкуванні з пропагандистськими ЗМІ у четвер.

Путіна назвав повідомлення у ЗМІ про зняття з України певних обмежень на далекобійні удари по російській території "спробою ескалації".

"Але якщо такою зброєю будуть завдаватися удари по російській території, відповідь буде дуже серйозною, якщо не сказати приголомшливою. Нехай вони про це подумають", – додав він.

Путін не уточнив, яку саме зброю він мав на увазі, але в останні тижні дискусія стосувалась потенційного постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk.

За даними ЗМІ, адміністрація Трампа зняла ключове обмеження на використання Україною деяких ракет дальньої дії, наданих західними союзниками, що дозволило Києву розширити атаки на цілі всередині Росії.