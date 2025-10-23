Прем’єр Фінляндії виступив за надання Україні ракет Tomahawk 

Президент США Дональд Трамп має дозволити Україні використовувати американські крилаті ракети великої дальності Tomahawk для ударів по цілях углиб території Росії, вважає прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Politico.

У розмові Орпо відзначив, що Росія становить постійну загрозу для безпеки Європи, і закликав президента США надати Україні зброю, необхідну для її оборони та для того, щоб змусити Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів.

"Путін вірить лише у силу", – сказав Орпо, прибувши до Брюсселя на саміт лідерів ЄС. "Якщо ми хочемо зупинити війну, ми маємо бути на тому ж рівні або навіть сильнішими за Росію", – наголосив він.

Фінляндія нині є однією з країн ЄС, що має найбільший вплив на Трампа, після того, як президент Александер Стубб встановив із ним дружні стосунки під час гри в гольф.

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що Владімір Путін проявляв зацікавленість у мирі з Трампом тоді, коли той натякав, що дозволить Україні використовувати Tomahawk, – а щойно Трамп виключив ракети з переговорів, Росія відмовилася від мирних ініціатив.

У відповідь на питання, чи повинен Дональд Трамп надати Україні бажані ракети, Орпо сказав: "Я справді сподіваюся, що Україна отримає можливості, необхідні для контрударів по Росії та для власного захисту. Ми розуміємо, що це питання між Зеленським і Сполученими Штатами, і щиро сподіваюся, що вони зможуть знайти рішення".

Його заява пролунала після того, як Трамп оголосив масштабні санкції проти російських державних нафтових компаній – це найсуттєвіший крок американського президента, спрямований на посилення тиску на Путіна.

У зверненні до лідерів ЄС у четвер президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна розраховує отримати далекобійні ракети від європейських держав.