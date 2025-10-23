Путин обещает "ошеломляюще" ответить на дальние удары по РФ

Хозяин Кремля Владимир Путин предложил очередную версию того, как Россия будет реагировать в случае нанесения ударов по своей территории дальнобойным оружием.

Как сообщает "Европейская правда", такие слова Путина прозвучали в общении с пропагандистскими СМИ в четверг.

Путин назвал сообщения в СМИ о снятии с Украины определенных ограничений на дальнобойные удары по российской территории "попыткой эскалации".

"Но если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают", – добавил он.

Путин не уточнил, какое именно оружие он имел в виду, но в последние недели дискуссия касалась потенциальных поставок Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

По данным СМИ, администрация Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет дальнего действия, предоставленных западными союзниками, что позволило Киеву расширить атаки на цели внутри России.