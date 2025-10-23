Макрон просуває використання найпотужнішого торговельного інструмента ЄС проти Китаю

Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічей на полях засідання Європейської ради закликав лідерів розглянути можливість використання найпотужнішого торговельного інструменту ЄС проти Китаю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Під час розмов з європейськими колегами Макрон говори, що вони повинні зважити всі доступні їм варіанти дій проти Китаю, включно з так званим Інструментом ЄС проти примусу.

Цей інструмент був розроблений під час першого терміну Трампа і згодом використовувався як фактор стримування проти Китаю. Він дозволяє виконавчій владі ЄС накладати обмеження на торгівлю послугами, якщо вона визначить, що країна використовує тарифи на товари, щоб змусити змінити політику.

Пропозиція президента Франції пролунала в контексті планів Китаю значно посилити контроль за експортом рідкісноземельних та інших критично важливих матеріалів.

Згідно з цими заходами, закордонні експортери товарів, у яких містяться навіть сліди певних рідкісних земель, що походять з Китаю, повинні будуть отримати експортну ліцензію, що становитиме серйозну загрозу для європейської промисловості.

У Євросоюзі обговорювали використання Інструменту проти примусу під час переговорів зі США про зниження тарифів, але зрештою він і досі залишається невикористаним.

