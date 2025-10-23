Макрон продвигает использование самого мощного торгового инструмента ЕС против Китая

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встреч в кулуарах заседания Европейского совета призвал лидеров рассмотреть возможность использования самого мощного торгового инструмента ЕС против Китая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Во время бесед с европейскими коллегами Макрон говорил, что они должны взвесить все доступные им варианты действий против Китая, включая так называемый Инструмент ЕС против принуждения.

Этот инструмент был разработан во время первого срока Трампа и впоследствии использовался как фактор сдерживания против Китая. Он позволяет исполнительной власти ЕС налагать ограничения на торговлю услугами, если она определит, что страна использует тарифы на товары, чтобы заставить изменить политику.

Предложение президента Франции прозвучало в контексте планов Китая значительно усилить контроль за экспортом редкоземельных и других критически важных материалов.

Согласно этим мерам, зарубежные экспортеры товаров, в которых содержатся даже следы определенных редких земель, происходящих из Китая, должны будут получить экспортную лицензию, что будет представлять серьезную угрозу для европейской промышленности.

В Евросоюзе обсуждали использование Инструмента против принуждения во время переговоров с США о снижении тарифов, но в итоге он до сих пор остается неиспользованным.

