В Угорщині пройшли демонстрації Орбана та його головного суперника

У четвер, 23 жовтня, сотні тисяч угорців заповнили вулиці Будапешта, беручи участь у паралельних демонстраціях, під час яких прихильники двох основних політичних рухів країни влаштували взаємні демонстрації.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Паралельні мітинги пройшли між прихильниками чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана та прихильниками його головного політичного суперника Петера Мадяра.

Прихильники Орбана зібралися 23 жовтня вранці на мосту через Дунай і почали марш до будівлі угорського парламенту. Мітинг, який організатори назвали "маршем миру", відбувся в день національного дня пам'яті про невдале антирадянське повстання 1956 року, яке було придушене Червоною армією.

Фото: AP

Учасники вигукували гасла на підтримку Орбана і його твердження, що іноземні держави загрожують втягнути Угорщину в пряму участь у війні Росії в Україні. На чолі маршу висів великий банер з написом: "Ми не хочемо вмирати за Україну".

Фото: AP

Звертаючись до натовпу, Орбан звинуватив європейських прихильників Києва в тому, що вони втягнули ЄС у війну і готові "відправити інших на смерть".

Під час своєї приблизно 40-хвилинної промови Орбан заявив, що Україна "давно перестала бути суверенною, незалежною і абсолютно не є самодостатньою".

Він сказав, що підтримуватиме стратегічне партнерство між ЄС і Києвом, але що Україна "не може бути членом ані нашого військового, ані економічного альянсу".

"Вони принесуть війну, заберуть наші гроші і зруйнують нашу економіку", – заявив угорський прем’єр.

Фото: AP

Пізніше того ж дня натовп прихильників Мадяра заповнив одну з центральних площ Будапешта та прилеглі проспекти, щоб провести власну демонстрацію.

Учасники маршу вигукували антиурядові гасла, а також "Росіяни, йдіть додому!".

Звертаючись до натовпу своїх прихильників, Мадяр звинуватив Орбана в збідненні країни через зловживання державними коштами та налаштуванні угорців один проти одного.

Фото: AP

Варто зауважити, що угорська влада розпочала інформаційну кампанію проти Мадяра на тлі наближення парламентських виборів у квітні 2026 року, де партія Орбана може втратити більшість.

Раніше в Угорщині з’явилися плакати і відеоролики, де суперника Орбана намагаються виставити "угорським Зеленським" і називають обох маріонетками зовнішніх гравців.

Нещодавно у межах кампанії політичної боротьби угорська влада почала поширювати твердження про нібито причетність української компанії до створення додатка партії "Тиса" Петера Мадяра.