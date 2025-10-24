В Венгрии прошли демонстрации Орбана и его главного соперника
Новости — Пятница, 24 октября 2025, 09:15 —
В четверг, 23 октября, сотни тысяч венгров заполнили улицы Будапешта, участвуя в параллельных демонстрациях, во время которых сторонники двух основных политических движений страны устроили взаимные демонстрации.
Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".
Параллельные митинги прошли между сторонниками действующего премьер-министра Виктора Орбана и сторонниками его главного политического соперника Петера Мадяра.
Сторонники Орбана собрались 23 октября утром на мосту через Дунай и начали марш к зданию венгерского парламента. Митинг, который организаторы назвали "маршем мира", состоялся в день национального дня памяти о неудавшемся антисоветском восстании 1956 года, которое было подавлено Красной армией.
Участники выкрикивали лозунги в поддержку Орбана и его утверждение, что иностранные государства угрожают втянуть Венгрию в прямое участие в войне России в Украине. Во главе марша висел большой баннер с надписью: "Мы не хотим умирать за Украину".
Обращаясь к толпе, Орбан обвинил европейских сторонников Киева в том, что они втянули ЕС в войну и готовы "отправить других на смерть".
Во время своей примерно 40-минутной речи Орбан заявил, что Украина "давно перестала быть суверенной, независимой и абсолютно не является самодостаточной".
Он сказал, что будет поддерживать стратегическое партнерство между ЕС и Киевом, но что Украина "не может быть членом ни нашего военного, ни экономического альянса".
"Они принесут войну, заберут наши деньги и разрушат нашу экономику", – заявил венгерский премьер.
Позже в тот же день толпа сторонников Мадяра заполнила одну из центральных площадей Будапешта и прилегающие проспекты, чтобы провести собственную демонстрацию.
Участники марша выкрикивали антиправительственные лозунги, а также "Россияне, уходите домой!".
Обращаясь к толпе своих сторонников, Мадяр обвинил Орбана в обнищании страны из-за злоупотребления государственными средствами и настройке венгров друг против друга.
Стоит отметить, что венгерские власти начали информационную кампанию против Мадяра на фоне приближения парламентских выборов в апреле 2026 года, где партия Орбана может потерять большинство.
Ранее в Венгрии появились плакаты и видеоролики, где соперника Орбана пытаются выставить "венгерским Зеленским" и называют обоих марионетками внешних игроков.
Недавно в рамках кампании политической борьбы венгерские власти начали распространять утверждения о якобы причастности украинской компании к созданию приложения партии "Тиса" Петера Мадяра.