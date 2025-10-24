В Венгрии прошли демонстрации Орбана и его главного соперника

В четверг, 23 октября, сотни тысяч венгров заполнили улицы Будапешта, участвуя в параллельных демонстрациях, во время которых сторонники двух основных политических движений страны устроили взаимные демонстрации.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Параллельные митинги прошли между сторонниками действующего премьер-министра Виктора Орбана и сторонниками его главного политического соперника Петера Мадяра.

Сторонники Орбана собрались 23 октября утром на мосту через Дунай и начали марш к зданию венгерского парламента. Митинг, который организаторы назвали "маршем мира", состоялся в день национального дня памяти о неудавшемся антисоветском восстании 1956 года, которое было подавлено Красной армией.

Фото: AP

Участники выкрикивали лозунги в поддержку Орбана и его утверждение, что иностранные государства угрожают втянуть Венгрию в прямое участие в войне России в Украине. Во главе марша висел большой баннер с надписью: "Мы не хотим умирать за Украину".

Фото: AP

Обращаясь к толпе, Орбан обвинил европейских сторонников Киева в том, что они втянули ЕС в войну и готовы "отправить других на смерть".

Во время своей примерно 40-минутной речи Орбан заявил, что Украина "давно перестала быть суверенной, независимой и абсолютно не является самодостаточной".

Он сказал, что будет поддерживать стратегическое партнерство между ЕС и Киевом, но что Украина "не может быть членом ни нашего военного, ни экономического альянса".

"Они принесут войну, заберут наши деньги и разрушат нашу экономику", – заявил венгерский премьер.

Фото: AP

Позже в тот же день толпа сторонников Мадяра заполнила одну из центральных площадей Будапешта и прилегающие проспекты, чтобы провести собственную демонстрацию.

Участники марша выкрикивали антиправительственные лозунги, а также "Россияне, уходите домой!".

Обращаясь к толпе своих сторонников, Мадяр обвинил Орбана в обнищании страны из-за злоупотребления государственными средствами и настройке венгров друг против друга.

Фото: AP

Стоит отметить, что венгерские власти начали информационную кампанию против Мадяра на фоне приближения парламентских выборов в апреле 2026 года, где партия Орбана может потерять большинство.

Ранее в Венгрии появились плакаты и видеоролики, где соперника Орбана пытаются выставить "венгерским Зеленским" и называют обоих марионетками внешних игроков.

Недавно в рамках кампании политической борьбы венгерские власти начали распространять утверждения о якобы причастности украинской компании к созданию приложения партии "Тиса" Петера Мадяра.