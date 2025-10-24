Швейцарія: домовленість про торгівлю з Трампом цього року неможливо передбачити

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер відмовилася сказати, чи зможе її країна цього року укласти угоду про мита з президентом США Дональдом Трампом після торгових суперечок.

Її слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

На запитання про можливість укладення торговельної угоди із США в 2025 році Келлер-Зуттер зазначила, що наразі це "неможливо передбачити".

"Все залежить від того, чи дасть президент США зелене світло, чи ні", – сказала вона.

Президентка Швейцарії також зазначила, що хоча американські мита впливають на менше ніж 10% всього швейцарського експорту товарів, деякі галузі зазнають значних збитків.

Також вона додала, що швейцарські виробники обладнання вже перебувають під тиском через такі виклики, як економічна слабкість сусідньої Німеччини.

Швейцарія була приголомшена запровадженням проти неї набагато вищих тарифів, аніж проти ЄС та багатьох інших торгових партнерів США. На тлі цього в країні лунали заклики відмовитися від закупівлі винищувачів F-35, які, на додачу, коштуватимуть на $1,6 млрд більше, ніж початково очікувалося.

Деякі швейцарські компанії одразу призупинили експорт своєї продукції до США.

Також після запровадження Сполученими Штатами драконівського тарифу на товари зі Швейцарії експорт швейцарських годинників до США у вересні обвалився на понад 50%.