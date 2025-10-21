Експорт швейцарських годинників до США обвалився через Трампові мита

Після запровадження Сполученими Штатами драконівського тарифу на товари зі Швейцарії експорт швейцарських годинників до США у вересні обвалився на понад 50%.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

В асоціації виробників галузі заявили, що внаслідок нових тарифів, запроваджених адміністрацією Трампа на товари зі Швейцарії, експорт швейцарських годинників до США у вересні 2025 року обвалився на 55,6%.

Це стало продовженням після падіння експорту у серпні на 23,9%. Після перших тарифних анонсів Трампа експорт швейцарських годинників підскочив на 149,2%.

Нагадаємо, адміністрація Трампа запровадила для швейцарських товарів ставку у розмірі 39%.

Натомість спостерігається зростання експорту цієї продукції на ринки в Азії.

Швейцарія була приголомшена запровадженням проти неї набагато вищих тарифів, аніж проти ЄС та багатьох інших торгових партнерів США. На тлі цього в країні лунали заклики відмовитися від закупівлі винищувачів F-35, які, на додачу, коштуватимуть на $1,6 млрд доларів більше, ніж початково очікувалося.

Деякі швейцарські компанії одразу призупинили експорт своєї продукції до США.