Швейцария: соглашение о торговле с Трампом в этом году невозможно предсказать

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер отказалась сказать, сможет ли ее страна в этом году заключить соглашение о пошлинах с президентом США Дональдом Трампом после торговых споров.

Ее слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

На вопрос о возможности заключения торгового соглашения с США в 2025 году Келлер-Зуттер отметила, что пока это "невозможно предсказать".

"Все зависит от того, даст ли президент США зеленый свет или нет", – сказала она.

Президент Швейцарии также отметила, что хотя американские пошлины влияют на менее чем 10% всего швейцарского экспорта товаров, некоторые отрасли несут значительные убытки.

Также она добавила, что швейцарские производители оборудования уже находятся под давлением из-за таких вызовов, как экономическая слабость соседней Германии.

Швейцария была ошеломлена введением против нее гораздо более высоких тарифов, чем против ЕС и многих других торговых партнеров США. На фоне этого в стране звучали призывы отказаться от закупки истребителей F-35, которые к тому же будут стоить на $1,6 млрд больше, чем первоначально ожидалось.

Некоторые швейцарские компании сразу приостановили экспорт своей продукции в США.

Также после введения Соединенными Штатами драконовского тарифа на товары из Швейцарии экспорт швейцарских часов в США в сентябре обвалился более чем на 50%.