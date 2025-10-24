ЗМІ: Італія готує пакет допомоги Україні з боєприпасами і ракетами для SAMP/T

Італія готує дванадцятий пакет військової допомоги для України, який зосереджений на боєприпасах та ракетах для систем ППО SAMP/T.

Про це стало відомо агентству Bloomberg від поінформованих джерел, пише "Європейська правда".

За їхніми словами, пакет може бути готовим уже до кінця року, залежно від парламентських процедур. Джерела говорили на умовах анонімності через чутливість питання.

Уряд Джорджі Мелоні вже надіслав 11 пакетів допомоги з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, загальна вартість яких становить від 2,5 до 3 млрд євро.

Також повідомляється, що Італія передала Києву дві батареї систем ППО SAMP/T. Деталі пакетів зазвичай залишаються під суворою державною таємницею.

Ці кроки свідчать про непохитну підтримку Мелоні України, навіть попри обмежені бюджетні можливості Італії.

Також уряд Італії розглядає можливість активації національного механізму звільнення від обмежень для оборонних витрат після завершення процедури щодо надмірного дефіциту бюджету, додали джерела. Обидва механізми передбачені бюджетними правилами ЄС і дозволяють збільшити фінансування оборони.

Крім того, Італія дала сигнал, що готова приєднатися до ініціативи НАТО PURL щодо закупівлі американського озброєння, зокрема ракет Patriot, за рахунок європейських коштів, повідомляє агентство.

За словами джерел, сума внеску Італії ще не визначена.

За даними ЗМІ, ті держави, які ще не беруть участь у програмі PURL, перебувають під значним тиском.