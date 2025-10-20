ЗМІ: Італія готова долучитись до механізму закупівлі американської зброї для України

Італія непублічно висловила готовність оплатити закупівлю американської зброї для України в межах спеціальної програми закупівель PURL, яка діє під егідою НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За інформацією Bloomberg, італійський міністр оборони Гвідо Крозетто сказав про готовність Італії долучитись до механізму PURL на зустрічі очільників Міноборони країн НАТО минулого тижня.

Джерела агентства пояснили, що Італія, яка спочатку виступала проти участі в програмі, змінила позицію частково через побоювання, що може опинитись відстороненою в разі переважання внеску окремих держав-членів.

Італія розробила щонайменше 10 пакетів військової допомоги для України, вміст яких є засекреченим. Відомо, що серед них є засоби протиповітряної оборони, зокрема батарея SAMP/T.

Нагадаємо, в межах програми PURL, започаткованої президентом Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте в липні 2025 року, союзники НАТО купують американську зброю для України.

Минулого тижня в межах зустрічі міністрів оборони держав Альянсу стало відомо про долучення до програми переважної більшості членів НАТО.

За даними ЗМІ, ті держави, хто ще не бере участь у програмі PURL, перебувають під значним тиском.