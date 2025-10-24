СМИ: Италия готовит пакет помощи Украине с боеприпасами и ракетами для SAMP/T

Италия готовит двенадцатый пакет военной помощи для Украины, который сосредоточен на боеприпасах и ракетах для систем ПВО SAMP/T.

Об этом стало известно агентству Bloomberg от информированных источников, пишет "Европейская правда".

По их словам, пакет может быть готов уже к концу года, в зависимости от парламентских процедур. Источники говорили на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

Правительство Джорджи Мелони уже отправило 11 пакетов помощи с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, общая стоимость которых составляет от 2,5 до 3 млрд евро.

Также сообщается, что Италия передала Киеву две батареи систем ПВО SAMP/T. Детали пакетов обычно остаются под строгой государственной тайной.

Эти шаги свидетельствуют о непоколебимой поддержке Мелони Украины, даже несмотря на ограниченные бюджетные возможности Италии.

Также правительство Италии рассматривает возможность активации национального механизма освобождения от ограничений для оборонных расходов после завершения процедуры по чрезмерному дефициту бюджета, добавили источники. Оба механизма предусмотрены бюджетными правилами ЕС и позволяют увеличить финансирование обороны.

Кроме того, Италия дала сигнал, что готова присоединиться к инициативе НАТО PURL по закупке американского вооружения, в частности ракет Patriot, за счет европейских средств, сообщает агентство.

По словам источников, сумма взноса Италии еще не определена.

По данным СМИ, те государства, которые еще не участвуют в программе PURL, находятся под значительным давлением.