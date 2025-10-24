Найбільша АЕС Іспанії просить продовжити термін її роботи

Іспанська влада отримала запит від найбільшої атомної електростанції країни "Альмарас" про продовження терміну її експлуатації після запланованого закриття у 2028 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Іспанські енергетичні компанії Endesa, Iberdrola і Naturgy надіслали листа до Міністерства екологічної трансформації країни, в якому заявили про готовність продовжити роботу АЕС "Альмарас", якщо буде відкладений термін її закриття.

В іспанському уряді сказали, що будь-яке рішення про продовження терміну експлуатації АЕС "Альмарас" вимагатиме дотримання стандартів безпеки і не повинне спричинити додаткових витрат для споживачів.

Наразі в Іспанії є п'ять атомних електростанцій. "Альмарас", розташована на заході Іспанії, забезпечує близько 7% від загального обсягу виробництва електроенергії в країні. Решта АЕС, що складаються з семи реакторів, забезпечують 19% електроенергії Іспанії.

Запит щодо АЕС "Альмарас" надійшов після блекауту в Іспанії у квітні 2025 року, який поновив дискусію щодо рішення Іспанії закрити всі свої атомні реактори до 2035 року.

Іспанський оператор електромережі REE на початку жовтня попередив про різкі коливання напруги в системі, які можуть вплинути на енергопостачання в країні.