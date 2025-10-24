Крупнейшая АЭС Испании просит продлить срок ее работы

Испанские власти получили запрос от крупнейшей атомной электростанции страны "Альмарас" о продлении срока ее эксплуатации после запланированного закрытия в 2028 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Испанские энергетические компании Endesa, Iberdrola и Naturgy направили письмо в Министерство экологической трансформации страны, в котором заявили о готовности продлить работу АЭС "Альмарас", если будет отложен срок ее закрытия.

В испанском правительстве сказали, что любое решение о продлении срока эксплуатации АЭС "Альмарас" будет требовать соблюдения стандартов безопасности и не должно повлечь дополнительных расходов для потребителей.

Сейчас в Испании есть пять атомных электростанций. "Альмарас", расположенная на западе Испании, обеспечивает около 7% от общего объема производства электроэнергии в стране. Остальные АЭС, состоящие из семи реакторов, обеспечивают 19% электроэнергии Испании.

Запрос по АЭС "Альмарас" поступил после блекаута в Испании в апреле 2025 года, который возобновил дискуссию о решении Испании закрыть все свои атомные реакторы до 2035 года.

Испанский оператор электросети REE в начале октября предупредил о резких колебаниях напряжения в системе, которые могут повлиять на энергоснабжение в стране.