Оператор електромережі Іспанії попередив про ризик ще одного блекауту

Іспанський оператор електромережі REE виявив різкі коливання напруги в системі протягом останніх двох тижнів, які можуть вплинути на енергопостачання в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У документі, надісланому регулятору ринку електроенергії CNMC, REE вказує про ризики для електромережі.

"Швидкі коливання напруги, зафіксовані за останні два тижні, навіть якщо напруга завжди перебуває в межах встановлених меж, можуть потенційно спричинити відключення попиту та/або генерації, що в кінцевому підсумку дестабілізує електричну систему", – ідеться в документі.

У REE закликали до швидкого впровадження технічних змін, щоб уникнути потенційно небезпечних наслідків.

CNMC планує найближчими днями провести публічні консультації для схвалення термінових тимчасових заходів із стабілізації системи до того, як буде знайдене постійне рішення.

Попередження REE зʼявилось після того, як наприкінці квітня Іспанія та сусідня Португалія зазнали масштабного відключення електроенергії. Масштабне відключення електроенергії завдало економіці Іспанії збитків на суму близько 1,6 млрд євро.

Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E) минулого тижня оприлюднив звіт за підсумками розслідування блекауту, де назвав його безпосередньою причиною стрибок напруги.

