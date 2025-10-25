У Молдові шахраї розсилають фальшиві повістки від "держустанов" і вимагають гроші

Правоохоронці Молдови попередили населення про шахраїв, які розсилають на електронні адреси фальшиві повістки на допит та вимагають у своїх жертв гроші.

Про це пише NewsMaker, передає "Європейська правда".

За інформацією правоохоронців, зловмисники для переконливості використовують логотипи держустанов та імена їхніх керівників, вимагаючи у своїх жертв гроші.

"Кіберзлочинці використовують логотипи державних установ та імена їхніх керівників, надсилаючи так звані повістки, в яких одержувача звинувачують у скоєнні злочину. Потім у жертви запитують особисті дані, конфіденційну інформацію або гроші під виглядом можливості уникнути покарання", – заявили правоохоронці.

Громадян закликали не відповідати на такі листи і не переходити за посиланнями, вказаними в них.

Влітку у Німеччині шахрай заволодів 100 тисячами євро, ошукавши пенсіонера телефонним дзвінком.

Також нещодавно німецька поліція викрила угруповання, яке займалося підробкою картин і нібито вимагало мільйони за полотна, які, за їхніми твердженнями, належали всесвітньо відомим майстрам.