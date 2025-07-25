Шахрай видурив у німецького пенсіонера 100 тисяч євро брехнею про доньку в ДТП

У Німеччині шахрай заволодів 100 тисячами євро, ошукавши пенсіонера телефонним дзвінком.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у публікації видання Spiegel.

За інформацією поліції федеральної землі Гессен, у четвер літньому чоловікові зателефонував невідомий і переконав його заплатити заставу за доньку, яка нібито потрапила в ДТП і могла бути звільнена лише після сплати коштів.

Пенсіонер передав гроші в пакеті чоловікові, який прийшов до нього додому. Зловмисник кремезної статури, зростом близько 180 см, пішки залишив місце події.

Поліція звернулася до можливих свідків із проханням надати інформацію.

Правоохоронці вкотре закликали людей бути обережними, оскільки шахраї не втомлюються вигадувати подібні історії телефоном.

"Вони цілеспрямовано телефонують літнім людям і грають на їхніх страхах, щоб заволодіти грошима чи цінностями", – заявили правоохоронці.

Поліція радить не піддаватися паніці, одразу класти слухавку й особисто зателефонувати тій людині, про яку йдеться.

У липні шахраї ошукали у Німеччині 41-річну жінку з Лангенфельда, заволодівши її криптовалютним портфелем, еквівалентом 250 тисяч євро.

У березні цього року у Польщі телефонні шахраї "попалися", випадково зателефонувавши поліцейському.