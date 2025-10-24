У Німеччині викрили шахраїв, які продавали підробки картин всесвітньо відомих художників

Німецька поліція викрила угруповання, яке займалося підробкою картин і нібито вимагало мільйони за полотна, які, за їхніми твердженнями, належали всесвітньо відомим майстрам.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Минулого тижня поліція заарештувала, а потім умовно звільнила ймовірного ватажка угруповання, 77-річного чоловіка з південного заходу Німеччини.

Йому та 10 його спільникам висунуто звинувачення в організованій змові з метою шахрайства з підробленими творами мистецтва.

Як зазначається, 15 жовтня, в результаті синхронізованих рейдів, поліція провела обшуки в приміщеннях по всій Німеччині та Швейцарії і вилучила документи, мобільні телефони та численні підроблені твори мистецтва.

Поліція вперше звернула увагу на діяльність групи, коли головний підозрюваний виставив на продаж дві нібито оригінальні картини Пікассо, в тому числі одну, яка, як стверджувалося, зображувала фотографа й активістку Дору Маар, давню музу і партнерку Пікассо.

Подальше розслідування виявило, що він також просив 120 млн швейцарських франків ($151 млн) за підроблену копію картини Рембрандта 1662 року "De Staalmeesters" ("Зразкові посадовці") – колективного портрета, який з 1885 року висить у Рейксмузеї, за даними поліції.

За словами поліції, картина належала 84-річній швейцарській жінці, яка також перебувала під слідством. Підозрювані шахраї стверджували, що полотно, яке висить в Амстердамі, є копією.

Поліція стверджує, що група виставила на продаж щонайменше 19 інших підробок, серед яких були роботи, нібито написані Пітером Паулем Рубенсом, Антонісом ван Дейком, Жоаном Міро, Амедео Модільяні та Фрідою Кало, за які вони просили від 400 тисяч до 14 млн євро.

Правоохоронцям наразі не відомо, чи були ці картини насправді продані.

У 2022 році в іспанському аеропорту конфіскували ескіз Пікассо вартістю майже 500 тисяч євро.

П’ять років тому в Афінах знайшли вкрадені полотна Пікассо і Мондріана.

А нещодавно цінна робота іспанського митця XVII сторіччя, яку в Іспанії вважали зниклою, знайшлася у художньому музеї в Гельсінкі, столиці Фінляндії.