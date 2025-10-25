В Молдове мошенники рассылают фальшивые повестки от "госучреждений" и требуют деньги

Правоохранители Молдовы предупредили население о мошенниках, которые рассылают на электронные адреса фальшивые повестки на допрос и требуют у своих жертв деньги.

Об этом пишет NewsMaker, передает "Европейская правда".

По информации правоохранителей, злоумышленники для убедительности используют логотипы госучреждений и имена их руководителей, требуя у своих жертв деньги.

"Киберпреступники используют логотипы государственных учреждений и имена их руководителей, отправляя так называемые повестки, в которых получателя обвиняют в совершении преступления. Затем у жертвы запрашивают личные данные, конфиденциальную информацию или деньги под видом возможности избежать наказания", – заявили правоохранители.

Граждан призвали не отвечать на такие письма и не переходить по ссылкам, указанным в них.

