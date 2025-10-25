Директор Банку Франції попередив, що країні загрожує "борговий зашморг"

Директор Банку Франції Франсуа Вільруа де Гало застеріг, що без змін поточної ситуації країні загрожує "борговий зашморг" і погіршення довіри до неї вагомих фінансових установ.

Як повідомляють французькі ЗМІ, пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю La Croix.

Вільруа де Гало зазначив, що утримання фінансовими рейтинговими агентствами оцінки для Франції не має вводити в оману щодо того, що вона має серйозні бюджетні проблеми.

"Усі агентства стурбовані нашою політичною нестабільністю та нашими серйозними бюджетними проблемами. Нашій країні не загрожує банкрутство, але загрожує борговий зашморг: спершу все дорожчі відсотки, потім, як наслідок, здорожчання кредитів для родин – зокрема на нерухомість – та для бізнесу. А потім, і це головне – все "важчий" борг, який ми передаємо у спадок дітям і онукам", – наголосив він.

Інтерв’ю з посадовцем вийшло на тлі глибокої політичної кризи та запеклих дебатів у парламенті щодо нового бюджету.

Нагадаємо, для уникнення чергової відставки уряду президент Емманюель Макрон погодився призупинити непопулярну пенсійну реформу, що принаймні тимчасово забезпечило підтримку фракції соціалістів.

16 жовтня новий уряд Франції на чолі з Лекорню витримав два вотуми недовіри.

Проте далі соціалісти почали висувати нові вимоги у перемовинах про бюджет. Гострі суперечки точаться, зокрема, щодо можливого запровадження вищих податків для найбагатших.

Читайте детальніше у статті, як Макрон втрачає контроль у Франції та чи уникне він перевиборів.