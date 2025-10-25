Директор Банка Франции предупредил, что стране грозит "долговая петля"

Директор Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало предупредил, что без изменений текущей ситуации стране грозит "долговая петля" и ухудшение доверия к ней со стороны крупных финансовых учреждений.

Как сообщают французские СМИ, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью La Croix.

Вильруа де Гало отметил, что удержание финансовыми рейтинговыми агентствами оценки для Франции не должно вводить в заблуждение относительно того, что она имеет серьезные бюджетные проблемы.

"Все агентства обеспокоены нашей политической нестабильностью и нашими серьезными бюджетными проблемами. Нашей стране не грозит банкротство, но грозит долговая петля: сначала все более дорогие проценты, затем, как следствие, подорожание кредитов для семей – в частности на недвижимость – и для бизнеса. А потом, и это главное – все более "тяжелый" долг, который мы передаем в наследство детям и внукам", – подчеркнул он.

Интервью с чиновником вышло на фоне глубокого политического кризиса и ожесточенных дебатов в парламенте по поводу нового бюджета.

Напомним, во избежание очередной отставки правительства президент Эмманюэль Макрон согласился приостановить непопулярную пенсионную реформу, что, по крайней мере, временно обеспечило поддержку фракции социалистов.

16 октября новое правительство Франции во главе с Лекорню выдержало два вотума недоверия.

Однако далее социалисты начали выдвигать новые требования в переговорах о бюджете. Острые споры ведутся, в частности, о возможном введении более высоких налогов для самых богатых.

Читайте подробнее в статье, как Макрон теряет контроль во Франции и избежит ли он перевыборов.