Соціалісти погрожують усунути уряд Франції на тлі напружених переговорів щодо бюджету

Соціалісти Франції пригрозили повалити уряд до понеділка, якщо їхні бюджетні умови не буде виконано.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

У п’ятницю вони заявили, що на початку наступного тижня подадуть вотум недовіри, якщо мільярдерів не змусять сплачувати більше податків.

"Ми доклали зусиль, щоб не висловлювати недовіру прем’єр-міністру, але поки що не бачимо жодних ознак готовності до компромісу", – сказав лідер Соціалістичної партії Олів’є Фор телеканалу BFM TV у п’ятницю.

"Якщо до понеділка нічого не зміниться, все скінчено", – додав він.

З огляду на арифметику глибоко розділеного французького парламенту, соціалісти мають змогу повалити слабкий уряд меншості прем’єра Себастьєна Лекорню, якщо об’єднаються з крайніми лівими та крайніми правими, які також заявили, що хочуть його усунути.

Лекорню раніше здобув підтримку соціалістів, пообіцявши заморозити резонансну пенсійну реформу. Однак тепер вони вочевидь вважають, що можуть домогтися більших поступок, оскільки в п’ятницю в Національних зборах розпочалися дебати щодо податкової частини бюджету на 2026 рік.

Фор, чия партія давно виступає за запровадження податку для мільярдерів, заявив, що нинішній документ про бюджет несправедливо б’є по пенсіонерах, молоді та сім’ях.

Нагадаємо, 16 жовтня новий уряд Франції на чолі з Лекорню витримав два вотуми недовіри.

