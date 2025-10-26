Трамп назвал условие, при котором встретится с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет встречаться с кремлевским правителем Владимиром Путиным до тех пор, пока не будет достигнута договоренность об обеспечении мира между Россией и Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент сказал в беседе с журналистами в Дохе, его цитирует Reuters.

Трамп отметил, что не хочет "тратить время" на встречи с Путиным, если не будет заключено реальное соглашение о мире.

"Вы должны знать, что мы собираемся заключить соглашение, я не собираюсь тратить свое время", – сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп пока передумал встречаться с Путиным в Будапеште и признал, что разочарован темпами переговоров с Россией.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил "провоенную элиту" в попытках сорвать встречу Трампа и Путина в Будапеште.

Сам Путин, комментируя заявление Дональда Трампа об отмене двусторонней встречи в Будапеште, сказал о ее вероятном "переносе".