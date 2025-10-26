Німецька міністерка розповіла, як ховалась в укритті під час атаки РФ на Київ

Міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе була змушена сховатися в укритті під час російських ударів по Києву в ніч на суботу, 25 жовтня.

Про це Райхе розповіла під час пресконференції, її цитує dpa, повідомляє "Європейська правда".

За словами німецької міністерки, це був "болісний досвід" для неї.

Водночас вона зазначила, що масовані російські атаки стали сумною частиною повсякденного життя українців.

"Ця ніч ще раз дуже чітко показала мені, що атаки Росії на українське населення спрямовані на те, щоб виснажити його", – сказала вона.

Райхе прибула в Україну в п'ятницю з економічною делегацією для візиту, який триватиме кілька днів.

Атаки на електро– і теплопостачання незадовго до початку зими становлять небезпеку, сказала вона в Києві.

Міністерка пообіцяла Україні допомогу у відновленні зруйнованої енергетичної інфраструктури і заявила, що Німеччина не кине український народ.

Як відомо, внаслідок атаки на Київ в ніч на 25 жовтня загинули щонайменше дві людини, ще 12 отримали поранення.