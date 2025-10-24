До Києва прибула міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Райхе відвідує Київ у період масованих ударів Росії по українській енергетиці.

"Україна зіштовхується з четвертою зимою війни, і зараз Росія посилила свої атаки на енергопостачання України, що ставить під велику загрозу забезпечення електроенергією та теплом взимку", – заявила вона по прибуттю до української столиці.

За словами Райхе, для відновлення та забезпечення енергопостачання потрібна термінова допомога, і вона пообіцяла під час своєї поїздки з'ясувати, як Німеччина може надати більш конкретну та ефективну підтримку в цій сфері.

Окрім збереження та відновлення енергетичної інфраструктури України, основна увага під час візиту буде приділена розширенню німецько-української співпраці в галузі оборони.

"Політика безпеки завжди є також економічною політикою", – сказала Райхе, додавши, що її метою є зближення німецьких і українських оборонних компаній.

Днями прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про виділення додаткових коштів на забезпечення електроенергією та опаленням України перед зимою.

Окрім цього, Швеція виділила 35 млн євро через Світовий банк для допомоги Україні з наближенням зими.