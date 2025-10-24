Укр Рус Eng

Німеччина виділяє 60 млн євро на підтримку енергетики України

Новини — П'ятниця, 24 жовтня 2025, 14:08 — Христина Бондарєва

Німеччина вносить 60 млн євро у Фонд підтримки енергетики України, щоб пришвидшити постачання генераторів, енергообладнання та мобільних теплоелектростанцій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила у Telegram прем’єрка Юлія Свириденко. 

У п’ятницю в Україні з візитом перебуває міністерка енергетики Німеччини Катеріна Райхе. Свириденко подякувала їй за рішення виділити кошти. 

На зустрічі Свириденко та Райхе обговорили підготовку України до зими та зміцнення енергетичної стійкості і домовилися створити спільну робочу групу з енергетики та розширити індустріальну співпрацю. 

У грудні, відзначила Свириденко, в Берліні відбудеться українсько-німецький бізнес-форум, який може стати ефективним майданчиком для нових партнерств між компаніями двох країн.

Свириденко запропонувала Німеччині укласти міжурядову угоду для підтримки інвесторів – за моделлю, яку вже реалізують Данія, Нідерланди, Франція та Швейцарія. 

Прибувши до Києва, Райхе заявила, що для відновлення та забезпечення енергопостачання потрібна термінова допомога.

Днями прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про виділення додаткових коштів на забезпечення електроенергією та опаленням України перед зимою.

