Немецкая министр рассказала, как пряталась в укрытии во время атаки РФ на Киев

Министр экономики Германии Катерина Райхе была вынуждена укрыться в убежище во время российских ударов по Киеву в ночь на субботу, 25 октября.

Об этом Райхе рассказала во время пресс-конференции, ее цитирует dpa, сообщает "Европейская правда".

По словам немецкого министра, это был "болезненный опыт" для нее.

В то же время она отметила, что массированные российские атаки стали печальной частью повседневной жизни украинцев.

"Эта ночь еще раз очень четко показала мне, что атаки России на украинское население направлены на то, чтобы истощить его", – сказала она.

Райхе прибыла в Украину в пятницу с экономической делегацией для визита, который продлится несколько дней.

Атаки на электро– и теплоснабжение незадолго до начала зимы представляют опасность, сказала она в Киеве.

Министр пообещала Украине помощь в восстановлении разрушенной энергетической инфраструктуры и заявила, что Германия не бросит украинский народ.

Как известно, в результате атаки на Киев в ночь на 25 октября погибли по меньшей мере два человека, еще 12 получили ранения.