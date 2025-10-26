Таїланд і Камбоджа у присутності Трампа підписали мирну угоду

Президент США Дональд Трамп у неділю, 26 жовтня, взяв участь у церемонії підписання мирної угоди між Таїландом і Камбоджею.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет і прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул разом із Трампом і прем'єр-міністром Малайзії Анваром Ібрагімом підписали угоду під час церемонії на сцені на тлі герба Сполучених Штатів і напису "несучи мир".

Напруженість на кордоні між двома країнами вилилася в п'ятиденний конфлікт у липні, в результаті якого загинули десятки мирних жителів і сотні тисяч людей були змушені покинути свої будинки.

Трамп взяв на себе заслугу за врегулювання конфлікту між азійськими країнами.

Початкове перемир'я, досягнуте за посередництва Малайзії, було підписано 28 липня після того, як президент США провів телефонні переговори з лідерами обох сторін і попередив їх, що не укладатиме торговельних угод з жодною з них, якщо конфлікт триватиме.

Зазначимо, Трамп помилково говорив, що зупинив війну між "Камбоджею та Азербайджаном".

А у вересні він помилково заявив, що зумів залагодити конфлікт між Азербайджаном і "Албанією", у той час як йшлося про вірмено-азербайджанський конфлікт.