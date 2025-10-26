Таиланд и Камбоджа в присутствии Трампа подписали мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 26 октября, принял участие в церемонии подписания мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет и премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул вместе с Трампом и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом подписали соглашение во время церемонии на сцене на фоне герба Соединенных Штатов и надписи "неся мир".

Напряженность на границе между двумя странами вылилась в пятидневный конфликт в июле, в результате которого погибли десятки мирных жителей и сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома.

Трамп взял на себя заслугу за урегулирование конфликта между азиатскими странами.

Первоначальное перемирие, достигнутое при посредничестве Малайзии, было подписано 28 июля после того, как президент США провел телефонные переговоры с лидерами обеих сторон и предупредил их, что не будет заключать торговые соглашения ни с одной из них, если конфликт будет продолжаться.

Отметим, Трамп ошибочно говорил, что остановил войну между "Камбоджей и Азербайджаном".

А в сентябре он ошибочно заявил, что сумел уладить конфликт между Азербайджаном и "Албанией", в то время как речь шла об армяно-азербайджанском конфликте.