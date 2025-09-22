Трамп заявив, що "зупинив війну Камбоджі з Вірменією", переплутавши країни

Американський президент Дональд Трамп заявив, що він "припинив війну Камбоджі з Вірменією", переплутавши Камбоджу з Азербайджаном.

Про це повідомляє С-SPAN.

Під час виступу американський президент приписав собі заслугу в "зупинці війни" між Камбоджею і Вірменією.

Він заявив, що конфлікт нібито тільки починався і міг мати важкі наслідки.

"У нас є Камбоджа, Вірменія. У нас є Косово, Сербія, Ізраїль, Іран, Єгипет, Ефіопія. Це краса, вони побудували ту маленьку дамбу в Ефіопії, яка є найбільшою дамбою у світі", – заявив він.

Зазначимо, Вірменія вела бойові дії з Азербайджаном у Нагірному Карабаху, але Трамп переплутав держави.

Це не вперше, коли Трамп помиляється щодо цього питання. У серпні президент США заявляв, що саме він зупинив низку воєн у світі, серед яких назвав конфлікт між Азербайджаном та Албанією, переплутавши її з Вірменією.

А 12 вересня писали, що Трамп заявив, що залагодив складні міжнародні конфлікти, зокрема між Азербайджаном і "Албанією".

Нагадаємо, 8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

