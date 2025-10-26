Швеція розгорне в Латвії батальйон із зенітно-артилерійськими бойовими машинами

Наступного року до Латвії прибуде батальйон шведської армії, посилений декількома підрозділами бойових машин зенітної артилерії.

Про це розповіли в латвійському Міністерстві оборони, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Збройні сили Швеції продовжують активно готуватися до наступного розміщення в Латвії: зараз солдати беруть участь у навчаннях і спільних тренуваннях на полігоні "Ревінгехед".

Цей підрозділ, який поки що зберігає структуру скороченого маневреного батальйону, буде посилено підрозділами протиповітряної оборони, оснащеними бойовими машинами зенітної артилерії.

Мета підрозділів ППО – підвищити потенціал батальйону щодо своєчасного виявлення і нейтралізації повітряних цілей, включаючи дрони і вертольоти, на тактичному рівні. Це важливий крок у зміцненні колективного оборонного потенціалу Швеції і НАТО в Балтійському регіоні, зазначає Міноборони.

У жовтні екіпажі бойових машин зенітної артилерії проходили інтенсивну бойову підготовку співпраці з підрозділами "Helikopter 15" з вертолітного флоту Швеції.

Бойова машина зенітної артилерії багато в чому схожа з бойовою машиною піхоти "Stridsfordon 90", проте оснащена радіолокаційною системою спостереження і розвідки, а також має більший кут підйому гармати, що дозволяє ефективно боротися з повітряними цілями на малій висоті.

Як зазначає Міноборони, розміщення даного батальйону шведської армії в Латвії посилить колективну безпеку НАТО і забезпечить альянсу додатковий оборонний потенціал на стратегічно важливому східному фланзі.

Нагадаємо, очільник Міністерства оборони Латвії Андріс Спрудс раніеш заявив, що його країна хоче відіграти провідну роль у розвитку можливостей безпілотників у Європейському Союзі.

Повідомляли також, що німецький оборонний концерн Rheinmetall побудує у Латвії завод з виробництва артилерійських боєприпасів.