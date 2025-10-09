Латвія претендує на провідну роль у розробленні безпілотників у ЄС

Очільник Міністерства оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що його країна хоче відіграти провідну роль у розвитку можливостей безпілотників у Європейському союзі.

Його слова наводить офіційне представництво Міноборони країни, пише "Європейська правда".

Під час переговорів із єврокомісаром із оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом у Ризі, Спрудс заявив, що Латвія готова посісти провідне місце в розвитку можливостей безпілотних літальних апаратів у ЄС.

"Для досягнення цієї мети створено Центр компетенції з автономних систем, а також надається випробувальний майданчик для союзників. У Латвії дуже активна індустрія безпілотних літальних апаратів і засобів протидії їм, а місцева оборонна промисловість відіграє важливу роль у зміцненні регіональної безпеки та створенні технологічної незалежності", – наголосив він.

Кубілюс, своєю чергою, заявив, що чітко розуміє загрози, з якими зіштовхуються країни східного флангу, включно з Латвією.

"Тому вкрай важливо швидко розвивати і зміцнювати нашу спільну оборону, починаючи зі зміцнення зовнішнього кордону НАТО і Євросоюзу", – сказав він.

Він зазначив, що "зміцнення безпеки на східному фланзі вимагає об'єднання національних ресурсів і глибоко інтегрованого регіонального підходу".

"Такі скоординовані дії з НАТО розглядаються як єдиний ефективний спосіб забезпечити реальний колективний захист і стримування для всього Європейського союзу", – додав єврокомісар.

Як відомо, під час засідання Європейської ради 23-24 жовтня у Брюсселі лідери держав Європейського Союзу обговорять проєкт "дорожньої карти" з реалізації оборонної стратегії ЄС, до якої входить побудова "стіни дронів".

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня вітає план ЄС щодо створення "стіни дронів" вздовж східного кордону ЄС, але назвала цю ідею "дуже сирою".