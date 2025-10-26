Швеция развернет в Латвии батальон с зенитно-артиллерийскими боевыми машинами

В следующем году в Латвию прибудет батальон шведской армии, усиленный несколькими подразделениями боевых машин зенитной артиллерии.

Об этом сообщили в латвийском Министерстве обороны, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Вооруженные силы Швеции продолжают активно готовиться к следующему размещению в Латвии: сейчас солдаты участвуют в учениях и совместных тренировках на полигоне "Ревингехед".

Это подразделение, которое пока сохраняет структуру сокращенного маневренного батальона, будет усилено подразделениями противовоздушной обороны, оснащенными боевыми машинами зенитной артиллерии.

Цель подразделений ПВО – повысить потенциал батальона по своевременному обнаружению и нейтрализации воздушных целей, включая дроны и вертолеты, на тактическом уровне. Это важный шаг в укреплении коллективного оборонного потенциала Швеции и НАТО в Балтийском регионе, отмечает Минобороны.

В октябре экипажи боевых машин зенитной артиллерии проходили интенсивную боевую подготовку по сотрудничеству с подразделениями "Helikopter 15" из вертолетного флота Швеции.

Боевая машина зенитной артиллерии во многом схожа с боевой машиной пехоты "Stridsfordon 90", однако оснащена радиолокационной системой наблюдения и разведки, а также имеет больший угол подъема орудия, что позволяет эффективно бороться с воздушными целями на малой высоте.

Как отмечает Минобороны, размещение данного батальона шведской армии в Латвии усилит коллективную безопасность НАТО и обеспечит альянсу дополнительный оборонный потенциал на стратегически важном восточном фланге.

Напомним, глава Министерства обороны Латвии Андрис Спрудс ранее заявил, что его страна хочет сыграть ведущую роль в развитии возможностей беспилотников в Европейском Союзе.

Сообщалось также, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит в Латвии завод по производству артиллерийских боеприпасов.