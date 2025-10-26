Глава МВС Німеччини пропонує розповідати школярам, як готуватись до криз

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт вважає, що у школах слід організувати заняття, на яких школярам розповідатимуть про необхідність готуватись до кризових ситуацій.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів в інтервʼю Handelsblatt.

За пропозицією Добріндта, в майбутньому молодь у школах повинна бути підготовлена до кризових ситуацій.

На майбутній конференції міністрів внутрішніх справ німецьких земель він хоче запропонувати, щоб тема готовності до кризових ситуацій була інтегрована в повсякденне шкільне життя.

"Моя пропозиція полягає в тому, щоб протягом одного навчального року організувати подвійний урок зі старшокласниками для обговорення можливих сценаріїв загроз і того, як до них підготуватися. Діти є важливим джерелом знань для сімей", – сказав Добріндт.

На запитання, чи йдеться про пряму рекомендацію, що школярі повинні бути готовими до кризових ситуацій, а кожна сімʼя повинна мати запаси необхідних речей удома, Добріндт відповів, що "це не зашкодить".

"Не потрібно бути виживальником, щоб зрозуміти, що кількаденний запас їжі, ліхтарик, батарейки або радіоприймач – це розумні запобіжні заходи. Якщо у вас це є, ви не сієте паніку – ви вживаєте заходів обережності", – вважає міністр.

Як відомо, у Норвегії, Швеції та Фінляндії уже тривалий час існують інструкції для населення на випадок конфлікту чи іншої кризової ситуації, які ці держави публікують з Другої світової війни. Минулого року ці держави оновили інструкції.

Європейський Союз 26 березня представив свою Стратегію готовності, в якій викладені плани щодо запобігання і реагування на нові кризи і загрози, такі як повені, лісові пожежі або конфлікти.