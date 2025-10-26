Глава МВД Германии предлагает рассказывать школьникам, как готовиться к кризисам

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт считает, что в школах следует организовать занятия, на которых школьникам будут рассказывать о необходимости готовиться к кризисным ситуациям.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью Handelsblatt.

По предложению Добриндта, в будущем молодежь в школах должна быть подготовлена к кризисным ситуациям.

На предстоящей конференции министров внутренних дел немецких земель он хочет предложить, чтобы тема готовности к кризисным ситуациям была интегрирована в повседневную школьную жизнь.

"Мое предложение заключается в том, чтобы в течение одного учебного года организовать двойной урок со старшеклассниками для обсуждения возможных сценариев угроз и того, как к ним подготовиться. Дети являются важным источником знаний для семей", – сказал Добриндт.

На вопрос, идет ли речь о прямой рекомендации, что школьники должны быть готовы к кризисным ситуациям, а каждая семья должна иметь запасы необходимых вещей дома, Добриндт ответил, что "это не повредит".

"Не нужно быть выживальщиком, чтобы понять, что несколькодневный запас еды, фонарик, батарейки или радиоприемник – это разумные меры предосторожности. Если у вас это есть, вы не сеете панику – вы принимаете меры предосторожности", – считает министр.

Как известно, в Норвегии, Швеции и Финляндии уже длительное время существуют инструкции для населения на случай конфликта или другой кризисной ситуации, которые эти государства публикуют со Второй мировой войны. В прошлом году эти государства обновили инструкции.

Европейский Союз 26 марта представил свою Стратегию готовности, в которой изложены планы по предотвращению и реагированию на новые кризисы и угрозы, такие как наводнения, лесные пожары или конфликты.