Експосол пояснила позитив для України у призначенні нового прем’єра Молдови

Колишній посол України у США Оксана Маркарова переконана, що призначення Александру Мунтяну на посаду прем’єр-міністра Молдови стане хорошою новиною для України.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" про майбутнього прем’єра Молдови.

Як зазначено, Маркарова знайома з Мунтяну ще з 1997 року, коли вони разом працювали в американському фонді прямих інвестицій.

Маркарова переконана, що Мунтяну, попри те, що живе поза Молдовою, є патріотом країни.

Крім того, за її словами, його майбутнє призначення на посаду прем'єра – це "хороша новина в першу чергу для Молдови, але також і для України, і для ЄС".

Маркарова зазначила, що Мунтяну "відданий і любить свою країну", але водночас для нього "не є чужими" Україна, США, Франція і Європа.

"Це людина, яка не просто вірить в європейський проєкт, але живе європейськими цінностями, говорить ними, яка розуміє дуже добре, хто такі росіяни і яку небезпеку становлять російські імперські амбіції і ворожі дії стосовно нашого регіону", – пояснила Маркарова у розмові з "ЄП".

Вона додала, що майбутній молдовський прем’єр "глибоко розуміє важливість європейської інтеграції".

"Адже в кожному його проєкті в Україні і в Молдові він практичними діями поглиблював цю інтеграцію на рівні бізнесу", – зауважила Маркарова.

Нагадаємо, минулого тижня президентка Молдови Мая Санду офіційно висунула у прем’єри бізнесмена Александру Мунтяну, який понад 20 років проживає в Україні.

У понеділок він останні кадрові рішення щодо своєї майбутньої команди. Зокрема, колишнього посла Молдови в Україні Валеріу Ківеря призначать віцепрем'єром з питань повернення Придністров'я.

