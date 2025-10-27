Экс-посол объяснила позитив для Украины в назначении нового премьера Молдовы

Бывший посол Украины в США Оксана Маркарова убеждена, что назначение Александру Мунтяну на должность премьер-министра Молдовы станет хорошей новостью для Украины.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" о будущем премьере Молдовы.

Как указано, Маркарова знакома с Мунтяну еще с 1997 года, когда они вместе работали в американском фонде прямых инвестиций.

Маркарова убеждена, что Мунтяну, несмотря на то, что живет за пределами Молдовы, является патриотом страны.

Кроме того, по ее словам, его будущее назначение на должность премьера – это "хорошая новость в первую очередь для Молдовы, но также и для Украины, и для ЕС".

Маркарова отметила, что Мунтяну "предан и любит свою страну", но при этом для него "не чужие" Украина, США, Франция и Европа.

"Это человек, который не просто верит в европейский проект, но живет европейскими ценностями, говорит ими, который понимает очень хорошо, кто такие россияне и какую опасность представляют российские имперские амбиции и враждебные действия в отношении нашего региона", – пояснила Маркарова в разговоре с "ЕП".

Она добавила, что будущий молдовский премьер "глубоко понимает важность европейской интеграции".

"Ведь в каждом его проекте в Украине и в Молдове он практическими действиями углублял эту интеграцию на уровне бизнеса", – отметила Маркарова.

Напомним, на прошлой неделе президент Молдовы Майя Санду официально выдвинула в премьеры бизнесмена Александру Мунтяну, который более 20 лет проживает в Украине.

В понедельник он последние кадровые решения относительно своей будущей команды. В частности, бывшего посла Молдовы в Украине Валериу Киверя назначат вице-премьером по вопросам возвращения Приднестровья.

