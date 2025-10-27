Вірменія заявила про намір підписати нові угоди про співпрацю з ЄС

Вірменія планує найближчим часом підписати нові документи щодо співпраці з Європейським Союзом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів глава вірменського МЗС Арарат Мірзоян, якого цитує Арменпресс.

В ході виступу Мірзоян відзначив важливість для Вірменії співпраці з Євросоюзом.

"Співпраця між Вірменією та Європейським Союзом має дуже суттєві складові. Планується також підписати нові документи", – сказав він.

Водночас міністр не уточнив, які саме документи він мав на увазі.

Нагадаємо, на початку 2025 року влада Вірменії офіційно взяла курс на вступ до ЄС.

У червні сторони досягли домовленості щодо порядку денного співпраці, зокрема у питаннях економічного розвитку та стійкості.

